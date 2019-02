Salvini: con il vecchio centrodestra non tornerò mai

"Io col vecchio centrodestra non tornerò mai, questo deve essere chiaro. Governiamo insieme nelle regioni, nei comuni. Ma finisce lì". Lo ha detto il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, in una intervista a Repubblica. Nemmeno questo 47 per cento le fa cambiare idea? "No", replica il vicepremier commentando i risultati delle regionali in Sardegna. A proposito del tonfo del M5S il vicepremier e leader della Lega osserva: "E' stato un voto locale, che non incide affatto sulle scelte nazionali. Io non mi sento più forte e Luigi non deve sentirsi più debole". Con Di Maio "ci siamo sentiti. Ci vedremo nelle prossime ore. Non ha bisogno del mio conforto. Va tutto bene, andremo avanti". L'intesa con i 5 Stelle andrà avanti "anche dopo" le europee, assicura Salvini. "Io - rimarca il ministro dell'Interno - ho dato la mia parola e la mia parola vale cinque anni, non cinque mesi".