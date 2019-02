Di Maio cambia le regole M5S: via il tetto dei due mandati

"Le elezioni amministrative non avranno alcun impatto sul governo e sulla vita interna del Movimento". Il capo politico del M5S Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera minimizza l'impatto del voto in Sardegna sulla maggioranza. E sulla sua leadership messa in discussione dopo il flop alle urne sarde Di Maio ribatte: "Il ruolo del capo politico si ridiscute tra 4 anni".

Intanto il Movimento 5 Stelle prepara una svolta. Non nella leadership, ma nelle regole. "Oggi apriamo la discussione all'interno del movimento per la nuova organizzazione, la discussione di alcune regole", compresa l'apertura alle liste civiche, ha detto il vicepremier in conferenza stampa a Montecitorio. "Fare il consigliere comunale non si può pensare sia un privilegio, lo dico in generale non solo per M5s. Oggi un nostro eletto in un comune è presidio di legalità e lotta contro i privilegi e contro la gestione disinvolta dei comuni. Dobbiamo discutere nuove regole: ad esempio affinché il secondo mandato non valga come tale in modo che possano pensare di candidarsi al Parlamento e al consiglio regionale".

"Il ministro Tria - attacca Di Maio - vanno bene le opinioni personali, ma il faro è il contratto e si fa quello che c'è scritto. Le elezioni ci saranno nel 2023".