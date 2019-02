"Non fu derubata dall'ex". Giulia Sarti si dimette ma scatena l'inferno su Casalino

"È di oltre un mese fa la decisione della Procura di Rimini di chiedere l’archiviazione della denuncia della mia assistita, Giulia Sarti, nei confronti dell’ex fidanzato, Andrea Tibusche Bogdan. Questi, come è stato accertato, gestiva in piena autonomia il conto bancario della deputata e decise da sé di non inviare alcuni bonifici al fondo per il micro-credito. La Procura ha ritenuto che non fossero condotte per le quali esercitare l’azione penale. Attendiamo con serenità e fiducia le determinazioni del gip". Così Fabio Repici, avvocato della deputata M5S e presidente della commissione Giustizia della Camera, in una nota dopo gli articoli sulla vicenda emersi sulla stampa locale.

Nel frattempo la Sarti in una nota annuncia (a seguito delle notizie riportate sulla stampa in merito alla richiesta di archiviazione per la querela sporta nei confronti di Andrea Tibusche Bogdan nda) le dimissioni da presidente della Commissione giustizia della Camera: "A tutela del MoVimento 5 Stelle - dichiara - mi autosospendo". E sgancia la bomba a Cinquestelle: "In questa occasione, tengo anche a precisare che né Ilaria Loquenzi né Rocco Casalino mi hanno spinto a denunciare nessuno, ma si sono limitati a starmi vicino nell'affrontare una situazione personale e delicata", conclude.

Il Pd va subito all'attacco: "Dopo le dimissioni e le dichiarazioni della presidente della commissione Giustizia, Giulia Sarti, il portavoce di palazzo Chigi Rocco Casalino e la responsabile comunicazione del Movimento 5 stelle Ilaria Loquenzi devono chiarire ai magistrati se hanno fatto pressioni su una deputata della Repubblica per dichiarare il falso. È inevitabile che Casalino e Loquenzi vengano interrogati al più presto. Anzi, farebbero bene a presentarsi spontaneamente di fronte ai pm di Rimini, in ossequio alla trasparenza" dichiarano il deputato democratico Carmelo Miceli, componente della commissione Giustizia della Camera.

"Il pm ha ritenuto di accontentarsi delle giustificazioni abborracciate dalla persona sottoposta a indagini, concludendo che non c’è prova della colpevolezza dell’indagato - così anticipando alle indagini una valutazione che il codice di procedura penale riserva al dibattimento - perché la denunciante, se avesse voluto, avrebbe potuto controllare le operazioni sul suo conto corrente sicuramente fatte, anche secondo il pm, dall’indagato", aggiunge il legale della Sarti. "Sarà dunque il gip a valutare se questa prospettazione possa essere condivisibile. Di certo, risulta pure dagli accertamenti espletati dalla Procura che ciascuna delle affermazioni fatte da Giulia Sarti corrisponde al vero, mentre le giustificazioni dell’indagato, anche in relazione a ulteriori ammanchi di denaro, scoperti dalla mia assistita solo in esito alle indagini, sono state fondate sulle sue sole parole", spiega ancora l’avvocato Repici. "La mancata opposizione alla richiesta di archiviazione, su mio consiglio, trova spiegazione nella volontà di rimettersi alle valutazioni che farà il giudice su tutte le prove documentali che abbiamo consegnato all’autorità giudiziaria, evitando al contempo di mostrare animosità nei confronti di una persona alla quale Giulia Sarti è stata legata sentimentalmente per anni - sottolinea - E, infatti, la circostanza che lascia più amarezza personale in capo alla mia assistita consiste nella tesi, convalidata o comunque non smentita dal pm, che l’indagato fosse un collaboratore della Sarti, anziché il suo fidanzato convivente. Anche sulla verosimiglianza di ciò sarà il gip a esprimersi", conclude il legale.