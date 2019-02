"Ma quale blocco". Salvini svela il piano sulla Tav

"Non c'è alcun blocco della Tav, c'è solo una revisione del progetto con l'obiettivo di portare a termine il progetto". A "Mattino 5" il vicepremier e ministro dell'Interno chiarisce il futuro della Torino-Lione per ora congelata dalla mozione gialloverde approvata dalla maggioranza alla Camera. Poi il ministro smonta la teoria sul presunto accordo con i grillini: la rinuncia al progetto per evitare il processo sulla Diciotti. "Uno scambio tra il voto del M5S sul caso migranti e il blocco alla Tav? Una sciocchezza planetaria" risponde il ministro che aggiunge: "Se vogliono processarmi facciano pure".