Voto in Abruzzo, affluenza in calo. Polemica per i tweet di Salvini

Affluenza alle urne pari al 13,42 , alle dodici di oggi, per le elezioni regionali in Abruzzo. Alle precedenti elezioni, alla stessa ora, a votare si era recato il 15,92% degli elettori. Il prossimo aggiornamento sul sito del ministero dell'Interno alle diciannove. In corsa per la poltrona di governatore, dopo le dimissioni di Luciano D'Alfonso (Pd) eletto in Senato, ci sono Marco Marsilio sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Azione Politica e Unione di Centro-DC-IDeA; Giovanni Legnini (Partito Democratico, Abruzzo in comune, Centristi per l'Europa-Solidali e Popolari, Progressisti con Legnini-Sinistra Abruzzo-LeU, Avanti Abruzzo - Italia dei Valori, Abruzzo Insieme - Abruzzo Futuro, +Abruzzo, Centro Democratico); Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle e Stefano Flajani di CasaPound Italia.

E fanno discutere, nel giorno del silenzio, i tweet di Matteo Salvini sul filo di norme sui social ancora non del tutto chiare. Il vicepremier, leader della Lega e ministro dell’Interno, per due volte, qualche minuto prima che si aprissero le urne per le elezioni Regionali e poi intorno alle 12, ha lanciato su Twitter appelli espliciti a votare Lega. Ha iniziato con "Io ce l’ho messa tutta! Oggi tocca a voi: dalle 7 alle 23, bastano 5 minuti del vostro tempo: una croce sul simbolo Lega e vinciamo". Poi ha pubblicato poche ore dopo un altro "cinguettio" con il quale ha esortato a non disertare la consultazione: "Chi non va a votare ha già perso, libertà è partecipazione!".

Immediate le reazioni. Il Pd è stato il primo ad insorgere con Nicola Zingaretti, candidato alla segretaria del partito, che ha reagito con un contro-tweet: "Salvini viola la legge elettorale facendo propaganda. Pensano al partito distruggendo l’Italia. L’arroganza e l’incapacità al potere. Iniziamo a mandarli a casa". Nel centrodestra invece c’è chi si è adeguato alla situazione come Fratelli d’Italia, che ha pubblicato ad urne aperte il manifesto a sostegno di Marco Marsilio, candidato del centrodestra appoggiato dalla Lega. "Noi ci siamo" si legge nella foto con sopra il testo "Oggi come sempre votare è importante. Non perdete questa opportunità dell’ Abruzzo. Abbiamo tante sfide da vincere insieme". In casa M5S la replica diretta a Salvini non c’è stata. La candidata Sara Marcozzi era però intervenuta ieri su Twitter sottolineando come il candidato di centrodestra "non potrà votare perché non ha neanche la residenza in Abruzzo". Per poi sui social mostrare oggi la sua foto al seggio: "Ore 11, ho votato, compiuto il mio dovere civico, il mio passo verso la rivoluzione gentile. Oggi possiamo realizzare il nostro sogno, coraggio".