Nunzia De Girolamo contro la pedofilia: "Caramelle come simbolo della lotta"

Caramelle come simbolo della lotta alla pedofilia. È l’iniziativa lanciata da Nunzia De Girolamo nel corso di "Non è l’Arena" condotto da Massimo Giletti. La politica beneventana ha chiesto a tutti i cittadini di postare e condividere attraverso i social una foto delle caramelle per dire che l’Italia è unita di fronte a certe battaglie.

"La canzone Caramelle dei Dear Jack e Pierdavide Carone, esclusa da Sanremo, parla del tema della pedofilia - ha spiegato la De Girolamo - Questo stato uno spunto per me e Massimo Giletti a Non è l’Arena, per lanciare l’idea di trasformare le caramelle nel simbolo nazionale della lotta alla pedofilia. Chiedo di condividere sui social questa immagine, o ancor meglio una tua foto con delle caramelle, utilizzando l’hastag #lecaramellegiuste per dimostrare che siamo un Paese unito contro gli orchi che rubano l’infanzia!".