La Digos all'anagrafe di Palermo: verifiche sulle procedure

La Digos si è presentata negli uffici dell'Anagrafe di Palermo. Lo confermano fonti del Comune. Secondo quanto riferito, gli agenti avrebbero chiesto informazioni sulla prassi seguita nel trattare le istanze dei richiedenti asilo. Un passo che segue l'annuncio del sindaco Leoluca Orlando di sospendere le procedure previste dal decreto sicurezza che possano intaccare "i diritti fondamentali con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla procedure della residenza anagrafica" [leggi la lettera bluff del sindaco di Palermo sui migranti].

Da stamane, dopo il via libera del capo area dei Servizi al cittadino del Comune, Maurizio Pedicone, è partita la sospensione "nelle more di approfondire il provvedimento legislativo", la cui applicazione potrebbe "ledere i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti della persona". Le prime dieci richieste di residenza da parte di extracomunitari, pervenute stamane, sono state rimandate a fine mese per l'esame dei documenti.