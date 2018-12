Draghi viaggia in Economy e finisce sotto accusa

Anche un volo di linea divide nell’Italia dei Guelfi e Ghibellini. Il Presidente della Bce, Mario Draghi, sale sull'aereo e si siede in Economy, niente Business. Un bel gesto? Macché. La Rete si spacca in chi lo ammira: “Un italiano di cui andare fieri e non solo per il modo in cui viaggia”. “Nessuno ha fatto per l’economia italiana quanto Mario Draghi”. “Averne gente come Draghi”. “L’unico vero statista in Europa”. E ancora: "Un uomo perbene e normale, l'ho visto più volte in stazione a Milano aspettare da solo il suo treno". "L'ho incontrato in una sala d'aspetto a Londra nel 2004 e attendeva l'aereo in mezzo a noi". "Se entra in politica lo voto senza nemmeno leggere il programma, un gentleman".

C'è poi chi commenta ironico pensando alla foto di Di Maio (in realtà una bufala, nda): “Non si vanta e non si fa selfie col sorriso da imbecille". “Quando va in vacanza prende una stanza su Airbnb”. “Magari erano semplicemente finiti i biglietti di prima”. “Sì come no, ce lo vedo nel groviglio di gambe dell’Economy su un notturno 767 dell’American”. E poi c'è chi lo attacca per il rigore della sua politica fiscale: “Decide al di fuori di ogni controllo elettorale”. “Eroe! Da votare subito, però glielo dite voi che il Francoforte-Milano o Roma non ha la business? Sul #britannia però era tutto prima classe”. “Andiamo a fare i conti su privatizzazioni e derivati e vediamo quanti regali ha fatto ai suoi amici… per non parlare dell’affare MPS-Antonveneta”. “Non dimentico che Cossiga lo definì un vile affarista, uomo di Goldman Sachs, il liquidatore dell’industria pubblica".