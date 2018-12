Manovra, salta la norma sugli Ncc

Salta la norma sugli Ncc contenuta nel maxiemendamento al ddl bilancio. Il sottosegretario al ministero dell’Economia, Massimo Garavaglia, intervenendo in commissione Bilancio spiega che la misura ha problemi di copertura. «Il governo si assume la responsabilità di dire che la norma è stralciata perché la norma è quantomeno dubbia» dal punto di vista della copertura.

Il governo con il sottosegretario all’Economia, Massimo Garavaglia, ha spiegato in commissione Bilancio che lo stralcio del comma sugli Ncc contenuto nel maxiemendamento alla manovra si è reso necessario per «evitare il rischio di una quarta lettura in Parlamento» del ddl di Bilancio. La quantificazione della copertura, ha aggiunto, è «dubbia o insufficiente». Garavaglia ha risposto alle richieste di chiarimento giunte dal Pd e da Leu che hanno ricordato che il Regolamento autorizza modifiche solo per ragioni di copertura finanziaria o di coordinamento formale del testo.

Ma è già scontro politico con le opposizioni. «È una scelta politica, assumetevi la responsabilità delle vostre posizioni, rispettate i regolamenti parlamentari e non prendeteci in giro» parlando di problemi di copertura. Così il capogruppo Pd in commissione Bilancio al Senato, Antonio Misiani, commenta la decisione del governo di stralciare dal maxiemendamento la norma sugli Ncc.