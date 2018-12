Emergenza capitale in manovra. Per tappare le buche torna l'esercito

L’emendamento alla manovra per rattoppare le buche di Roma, considerato inammissibile in una sua prima versione, torna riformulato e potrebbe essere approvato durante l’esame al Senato. La proposta prevede di aggiungere una serie di articoli alla legge di Bilancio, successivo al n. 546. Verrebbe assegnata a Roma capitale «una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l’anno 2019 e a 20 milioni di euro per l’anno 2020, per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità da eseguirsi anche, nei casi emergenziali, con il ministero della Difesa.