La manovra supera l'esame dell'Ue. Stop alla procedura d'infrazione

Il collegio dei commissari europei, riunito stamani a Bruxelles, ha deciso di non avviare oggi la procedura per debito (Edp in gergo) nei confronti dell'Italia. Lo si apprende da alcune fonti mentre la riunione è ancora in corso. Il vicepresidente Valdis Dombrovskis e il commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici hanno fatto il punto in collegio sulla situazione relativa alla manovra italiana e alle 12 scenderanno in sala stampa per il resoconto della riunione.

Le comunicazioni sulla manovra del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in aula al Senato, slittano pertanto alle 13. Inizialmente erano previste per le 12. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.