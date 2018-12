Pamela Anderson gli dà del fascista. Salvini: la preferivo in costume

Pamela Anderson, la bagnina più amata della tv protagonista del web attacca il ministro dell'Interno. Il primo tweet, mercoledì pomeriggio, "Pensieri dall'Italia", con tanto di bandierina del nostro Paese. Poi scrive: "L'Italia è un Paese meraviglioso, lo amo tanto, amo il cibo, la moda, la storia, l'arte, ma sono molto preoccupata dalle tendenze che mi ricordano gli anni '30".

La modella, attrice e showgirl di origini canadesi, 51 anni, prosegue la sua analisi politica e sociale: "la paura e l'insicurezza in tutte le fasce sociali, gli attacchi quotidiani a rifugiati e migranti, la profonda crisi economica...". Per la Anderson "un risveglio paneuropeo che valichi i confini e le nazionalità, che sia capace di affrontare la profonda crisi economica, sociale, ecologica che l'Europa sta attraversando". Quanto sta accadendo in Francia "è un problema europeo, nella stessa misura in cui le misure anti- immigrazione e le derive fasciste italiane sono un problema europeo". Quindi quando "Mr Salvini", come l'attrice chiama il nostro ministro dell'Interno, dice che "Macron è un problema per la Francia", "intendendo che quanto sta avvenendo in Francia con la protesta dei gilet gialli riguarda solo la Francia", sbaglia: "This is wrong", scrive Anderson.

Pronta la risposta di Salvini: "Ahimè, con dolore da affezionato spettatore e fan di "Baywatch", lei questo sabato a Roma non ci sarà". E ancora: "Oggi sono stato attaccato da un'importante politica americana: #PamelaAnderson. La preferivo in costume".