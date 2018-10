Hanno fregato la poltrona a Pirozzi

Ha tentato fino all’ultimo colpo ma non ce l’ha fatta. Il nuovo commissario straordinario per il terremoto del Centro Italia, Piero Farabollini, è stato scelto dai 5 Stelle e nominato dal Consigli dei ministri giovedì scorso in tarda serata. Sergio Pirozzi, il sindaco «scarpone» salito agli onori delle cronache per l’infaticabile lavoro per la sua Amatrice devastata dal sisma dell’agosto di due anni e mezzo fa, ci aveva quanto meno sperato, puntando sull’assist della Lega. Non tanto per il compenso, che si dovrebbe aggirare intorno ai cinquantamila euro, salvo «premialità» in caso di raggiungimento degli obiettivi. Poca cosa, rispetto al lauto compenso garantito dallo scranno al Consiglio regionale e dalla presidenza della Commissione Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione. Molto invece rispetto al ritorno politico di «opportunità» non solo elettorale ma di "carriera" all’interno delle istituzioni. Un percorso «tecnico» che tuttavia Pirozzi non ha.

Al suo posto infatti è stato scelto Piero Farabollini, 58 anni, marchigiano, geologo e professore dell’università degli studi di Camerino. Non solo, il suo curriculum conta centinaia di pubblicazioni all’attivo. Ha lavorato sul sisma che ha colpito il Centro Italia, è stato referente scientifico, presso il Cnr, nell’ambito dello Studio geologico e morfostrutturale delle faglie attive e capaci ricadenti nei Comuni della Regione Marche colpite dal terremoto. Ed è componente di diversi Comitati scientifici istituiti per...

