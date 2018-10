Si taglia: a casa 345 parlamentari

Ci risiamo. Anche questa legislatura, in apertura, vede il tema del taglio dei parlamentari. Chimera inseguita nel corso dei decenni e mai acchiappata. Ora, il lancio della sfida lo lancia il Movimento 5 Stelle, facendosi interprete di uno dei punti presenti nel Contratto di Governo con la Lega. «Occorre partire dalla drastica riduzione del numero dei parlamentari – c’era scritto - 400 deputati e 200 senatori. In tal modo, sarà più agevole organizzare i lavori delle Camere e diverrà più efficiente l’iter di approvazione delle leggi, senza intaccare in alcun modo il principio supremo della rappresentanza (...) sarà possibile conseguire anche ingenti riduzioni di spesa poiché il numero complessivo dei senatori e dei deputati risulterà quasi dimezzato».

Dunque, se a maggio erano state focalizzate le finalità, ora c’è anche un percorso. Al global forum per la democrazia diretta, l’altroieri, Di Maio ha annunciato: «Entro aprile-maggio avremo la possibilità di tagliare 345 parlamentari»...

