"L'Europa vuole l'Italia in crisi a vita"

Tutti lo cercano, tutti lo vogliono vedere, ci vogliono parlare, una settimana in Italia e Steve Bannon ha lanciato in grande stile il suo progetto pan europeo "The Movement", sede operativa a Bruxelles, considerata il centro di potere della tecnocrazia, insieme al leader del partito popolare belga, Mischael Modrikamen. Raccoglie sigle populiste e sovraniste di tutta l'Europa. Ha incontrato per ultimo anche Luigi Di Maio, alleato e co-firmatario del contratto di governo con Matteo Salvini.

L'ex stratega di Donald Trump e guru del sovranismo internazionale è stato...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI