Tema a casa: "Come cacciare Salvini?"

«Come facciamo a cacciare Salvini?». La domanda non appartiene a un documento programmatico delle opposizioni parlamentari ma ad un presunto compito a casa assegnato da una professoressa di Italiano di una scuola media di Bologna. A rendere noto l’episodio, con tanto di foto inoppugnabile, è stato il commissario provinciale della Lega Daniele Marchetti, consigliere regionale dell’Emilia-Romagna.

«L'ideologia e la propaganda devono stare fuori dalle aule, soprattutto quando in queste siedono dei ragazzini – il commento di Marchetti – Il solo pensare di sottoporre un compito in classe porgendo una domanda simile agli studenti significa non essere in grado di adempiere con correttezza alla propria professione di insegnante, che è, per l'appunto quella di formare e fornire nozioni essenziali per la vita quotidiana».

L’istituto «incriminato» è la scuola media di Castel del Rio che fa parte dell’istituto comprensivo di Borgo Tossignano, appunto nel Bolognese. Lo stesso Salvini ha...

