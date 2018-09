Il reddito "alla Di Maio" è fuorilegge

Il dibattito sul reddito di cittadinanza si arricchisce di un ulteriore particolare. Ieri Luigi Di Maio, intervistato dal Fatto Quotidiano, ha affermato che “spetterà agli stranieri residenti in Italia da dieci anni”. Gli ha fatto eco la senatrice pentastellata Nunzia Catalfo, presidente della Commissione Lavoro del Senato: “verrà conferito anche a stranieri che sono residenti in Italia, da lungo soggiornanti”. Ora, vanno considerati due aspetti. Da un lato, i cittadini comunitari vengono assimilati a quelli italiani; dall’altro, occorre fare il conto sui cittadini extracomunitari in possesso di permesso di lungo periodo (che sono circa 2 .200 mila)...

