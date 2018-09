Casalino ai tecnici del Ministero: "Se non si trovano i soldi li cacciamo"

"O ci trovano i 10 miliardi per il reddito di cittadinanza o dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m *** del Ministero dell'Economia". Sono le parole di Rocco Casalino, il portavoce del premier Conte, diffuse con whatsapp sonori e rivolte ai dirigenti del dicastero di via XX settembre.