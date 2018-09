Rocco Casalino guadagna più di Conte: 169mila euro l'anno

Il portavoce del premier Rocco Casalino guadagna più dello stesso Giuseppe Conte. Sono stati resi pubblici i dati sugli stipendi dello staff della presidenza del Consiglio del governo gialloverde e le sorprese non mancano.

Un 'trattamento economico fondamentale' pari a 91.696,86 euro, al quale si sommano 'emolumenti accessori' per 59.500 euro e una 'indennità di diretta collaborazione' pari a 18.360 euro, per un totale di 169.556,86 euro. A tanto ammonta il compenso annuo lordo di Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e noto anche per la partecipazione alla prima edizione italiana del reality show Grande Fratello, come si legge nella tabella delle retribuzioni dei membri dello staff di Palazzo Chigi pubblicata sul sito del governo. Uno stipendio che colloca Casalino 'al di sopra' del premier, dal momento che il compenso del capo dell'esecutivo si ferma a circa 114mila euro lordi l'anno.

E' pari a 130.797,09 euro lordi lo stipendio di Pietro Francesco Dettori, 'responsabile della comunicazione, social ed eventi' del vicepremier Luigi Di Maio, nonché socio dell'Associazione Rousseau e fedelissimo di Davide Casaleggio. Nello staff del capo politico 5 Stelle figurano anche Dario De Falco (capo della segreteria particolare) e Massimo Bugani (anche quest'ultimo socio di Rousseau), i quali percepiscono uno stipendio lordo annuo pari rispettivamente a 100mila e 80mila euro. Nella tabella non vengono indicati gli emolumenti dello staff del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, ma solo i nomi dei componenti, tra cui la responsabile stampa Iva Garibaldi, dal momento che il 'decreto di trattamento economico' - si legge sempre nella tabella - è 'in corso di definizione'. Il compenso del capo segreteria tecnica del sottosegretario alle Pari Opportunità Vincenzo Spadafora, Loukarelis Trianfillos, si attesta invece a 78mila euro lordi.