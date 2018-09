Orfini: "Sciogliamo il Pd". Poi accusa Zingaretti

Alla fine il presidente del Pd, Matteo Orfini, è sbottato: "Sciogliamo il Pd". Una provocazione, certo. Ma non troppo perché il clima tra i Democratici ormai è incandescente. I sondaggi descrivono un partito a pezzi, sceso sotto il 18 per cento dei consensi, quelli conquistati alle ultime politiche, incapace di parlare agli italiani, che continuano invece ad apprezzare la maggioranza giallo-verde (per il sondaggio pubblicato oggi da Repubblica il governo Conte ha il 61 per cento del gradimento).

Il contrasto tra correnti si sta riaccendendo in vista del congresso (probabilmente ci sarà tra febbraio e marzo), con i renziani da una parte, che potrebbero candidare l'ex ministro Delrio, e i sostenitori del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti dall'altra. Fatto sta che ieri il presidente Dem non ha usato mezzi termini: "Il Pd com'è oggi non funziona. Mi rivolgo a tutti: basta questa distinzione con la società civile e insieme decidiamo la linea politica e la leadership. Stracciamo lo statuto del Pd e ricostruiamolo con chi vuole fare davvero opposizione - ha detto Orfini alla festa di Left Wing - Rifondiamo il Pd discutendo di come lo facciamo con un pezzo del Paese".

Orfini non ha risparmiato la stoccata al governatore del Lazio: "Le parole di Nicola Zingaretti sui notabili del Pd sono apprezzabili. Però nella sua regione ha candidato Bruno Astorre, che come campione anti notabilato non mi sembra credibilissimo".

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini non ha resistito alla tentazione: "Condivido la proposta del presidente del Pd, Matteo Orfini, che ha detto "dobbiamo sciogliere il Pd"" ha sottolineato durante un comizio a Fano. Il deputato Dem ha replicato nel giro di pochi minuti: "Io il Pd lo voglio rifondare per battere quelli come Matteo Salvini. Lui la Lega la vuole sciogliere per non restituire 49 milioni di euro. Questa è la differenza".