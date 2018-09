Fondi Lega, confermato il sequestro di 49 milioni

Il Tribunale del Riesame di Genova ha accolto il ricorso della Procura del capoluogo ligure sul sequestro dei fondi della Lega, dopo la condanna di Umberto Bossi e Francesco Belsito per la maxi-truffa da 49 milioni di euro sui rimborsi elettorali. Con questa decisione il Tribunale del Riesame ha sostanzialmente dato il via libera al sequestro di beni nella disponibilità della Lega fino all'equivalente di 49 milioni di euro, che sarebbero provento della truffa sui rimborsi elettorali 2008-2010 per la quale sono stati condannati Bossi e Belsito.