Asse Salvini-Orban: "Europa vicina a una svolta storica"

«Siamo vicini a una svolta storica in Europa». Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa in Prefettura a Milano dopo l’incontro con il primo ministro ungherese, Viktor Orban. «L’Ungheria è un modello non solo per l’immigrazione ma anche per l’economia», ha aggiunto. «Comincia con oggi un nuovo percorso per un Europa diversa, che rimetta al centro diritto al lavoro, alla salute e alla sicurezza. Cose che l’èlite europea di Macron e Soros nega - ha detto Salvini - Siamo vicini a una svolta storica a livello continentale. Stiamo lavorando per costruire una futura alleanza che escluda socialisti e sinistre e riporti al centro valori e identità dei nostri partiti politici e governi. Possiamo unire energie diverse con un obiettivo comune».