Salvini: "Non chiederò l'immunità. L'inchiesta sarà un boomerang"

"Da Agrigento verranno tante cose positive e quindi ringrazio il pm perché sarà un boomerang". Lo afferma il ministro dell'Interno Matteo Salvini spiegando che non farà passi indietro perché non si lascia intimidire. Anzi, va fatta una riforma della giustizia, "ma non per l’inchiesta su Salvini - precisa - ma perché abbiamo milioni di processi arretrati e questo è uno dei problemi che frenano gli investimenti in Italia. Una riforma dei tempi della giustizia serve. Poi affronteremo la separazione delle carriere e il correntismo della magistratura".