Sì del Senato, il Decreto Dignità è legge

Il Decreto Dignità è legge. Dopo il via libera della Camera, il decreto infatti è passato anche al Senato con 155 voti a favore, 125 contrari e un astenuto. La conversione in legge del decreto è avvenuta però sotto una pioggia di proteste. Cartelli, urla, appelli alla calma. In un clima caotico, con cori che ripetevano più volte la parola "Di-gni-tà", la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha richiamato i senatori dicendo: «Questo non è un asilo».

Il decreto Dignità rappresenta, per il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, «il primo decreto non scritto da potentati economici e lobby. Finalmente i cittadini segnano un punto: cittadini 1, sistema 0». «Sono contento - commenta Di Maio l'avvenuta conversione in legge del decreto - di aver preteso al governo le stesse cose che io pretendevo quando eravamo all’opposizione. Oggi l’Italia ha il primato di essere il primo paese ad aver abolito la pubblicità sul gioco d’azzardo. Chi non rispetta la legge si becca una multa pari a oltre il 20 per cento di quanto incassato».