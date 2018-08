Ecco i nuovi tagli agli onorevoli

Le indennità aggiuntive dei deputati potrebbero avere i giorni contati. Se fosse stato per il numero uno di Montecitorio, Roberto Fico, la delibera per cancellare gli "extra" di ottantotto onorevoli sarebbe già approdata all'ufficio di presidenza ma la discussione del bilancio interno, le ferie e qualche "resistenza" hanno allungato i tempi. A settembre il provvedimento arriverà in porto. Almeno ne è sicuro Fico...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI