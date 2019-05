Ecco i caschi per i piccoli cavalieri

Dopo il lancio del primo Kep Cromo, oggi Kep Italia sorprende ancora proponendo il suo primo casco disegnato appositamente per bambini e ragazzi, keppy. SI tratta di una vera e propria rivoluzione. Il suo design, dalle linee pulite e minimali tipiche dello stile Kep Italia è stato progettato per la calzata dei cavalieri più giovani; difatti le taglie proposte vanno dalla 49 alle 53. L’imbottitura è intercambiabile, quindi non sarà necessario sostituire il casco quando la testa cresce, ma basterà sostituire l’interno, sfoderabile e lavabile. L’estrema leggerezza e la grande traspirabilità del casco, permette a chi lo indossa di sentirsi sempre fresco e di non percepire il casco come un fastidio.

Il lavoro di ricerca svolto in Kep Italia ha reso Keppy un prodotto all’avanguardia, con nuove caratteristiche e funzionalità mai viste prima per un casco da equitazione per bambini e ragazzi. Tra le nuove tecnologie proposte, possiamo notare l’innovativo sistema di applicazione della visiera, ideato da Kep Italia, che permette al cavaliere di fissare, sostituire o rimuovere il frontino autonomamente con poche e semplici mosse.

Oltre la visiera, anche gli inserti saranno rimovibili e sostituibili dal cavaliere con estrema facilità, potendo così trasformare il casco e personalizzarlo secondo i propri gusti. Si potranno così creare combinazioni cromatiche sempre nuove e adatte al proprio outfit.