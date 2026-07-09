Premio Strega a Michele Mari, "I convitati di pietra" vince dopo le polemiche su Murgia

09 luglio 2026 a

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Il libro di Michele Mari conquista il Premio Strega dopo le polemiche generate dalle parole che lo scrittore milanese avrebbe pronunciato su Michela Murgia e lo scontro che si è generato. "I convitati di pietra" (Einaudi) ha vinto l'ottantesima edizione celebrata per l'occasione di questo speciale anniversario al Campidoglio di Roma. Mari un mese e mezzo prima aveva fatto suo lo Strega Giovani.

Il romanzo ha ottenuto 190 voti, più di Matteo Nucci con "Platone. Una storia d'amore" (Feltrinelli), 152 voti; di Bianca Pitzorno con "La sonnambula" (Bompiani), 84 voti; di Alcide Pierantozzi con "Lo sbilico" (Einaudi), 78 voti; di Teresa Ciabatti con "Donnaregina" (Mondadori), 75 voti; e di Elena Rui, "Vedove di Camus" (L'orma), 64 voti.

"Ritengo di avere suscitato con questo mio libro divertimento, partendo da una situazione seria. E credo che questo premio sia un riconoscimento alla carriera, proprio così: non penso, infatti, che sia il mio libro migliore, piuttosto credo di avere dato il meglio di me in altri libri", ha detto lo scrittore.

Mari, nato a Milano nel 1955, è scrittore, filologo italiano, traduttore e professore di Letteratura italiana presso l'Università degli Studi di Milano. Ha collaborato con quotidiani come il Corriere della Sera, la Repubblica e "Il Manifesto". Tra le sue opere: Di bestia in bestia (1989), Filologia dell'anfibio (1995), Tu, sanguinosa infanzia (1997), Tutto il ferro della torre Eiffel (2002), il volume di saggi critici I demoni e la pasta sfoglia (2004; nuova ed. aggiornata 2017), la raccolta poetica Cento poesie d'amore a Ladyhawke (2007), la raccolta di racconti Fantasmagonia (2012), Verderame (2008), Roderick Duddle (2014), Asterusher. Autobiografia per feticci (con F. Pernigo, 2015), Leggenda privata (2017), la raccolta poetica Dalla cripta (2019), Le maestose rovine di Sferopoli (2021), Locus desperatus (2024) e I convitati di pietra (2025).