Cuperlo recita Cetto La Qualunque, il video imbarazzante. E il regista lo stronca

25 aprile 2026 a

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Cetto La Qualunque sbarca in aula alla Camera. Il deputato del Pd, Gianni Cuperlo nel corso del dibattito fiume sul decreto Sicurezza, ha citato un discorso sul bonus remigrazione così come lo avrebbe pronunciato Antonio Albanese nel celebre film. "Cittadini, popolo sovrano, contribuenti - ha letto in aula Cuperlo - "quantunquemente" lo si intenda giudicare, questo decreto da me ispirato è grandemente emozionante, in quanto perché finalmente lo Stato ragiona come me".

Performance un filo "cringe", come dicono i giovani, e che riceve la bonaria stroncatura del regista. Il discorso in aula di Cuperlo che cita Cetto La Qualunque? ''È stato divertente anche se rispetto al vero Cetto era più scarico, più tristanzuolo. Come testo Cuperlo è stato bravo, bisognerebbe rivedere l'interpretazione", ha commentato Giulio Manfredonia, regista di tutti i film in cui Albanese interpreta il personaggio, alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Ecco il video della perfomance .