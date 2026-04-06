Quarta Repubblica, Verderami: "Come i pesci rossi". Così sotterra la sinistra

Valerio Castro 06 aprile 2026 a

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Il viaggio della premier Giorgia Meloni nei Paesi del Golfo alla ricerca di sponde per la sicurezza energetica del Paese in un frangente di grandi tensioni internazionali fa discutere le opposizioni. Se ne parla nella puntata di lunedì 6 aprile di Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4. "Secondo me il viaggio era giusto, un avversario di Giorgia Meloni come Matteo Renzi ha detto è stata una mossa intelligente e certo non gliele manda mai a dire", osserva Francesco Verderami, editorialista del Corriere della sera.

#iltempodioshø

"Solo per malafede si può pensare che un tentativo di Giorgia Meloni di trovare delle energie sia un tentativo sbagliato", punge il principe dei retroscenisti. Il punto sollevato dall'opposizione è quello che ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, ricorda Verderami: "La battaglia politica si gioca attorno al concetto di appiattimento su Trump, quello che in altri termini viene chiamato il servilismo di Giorgia Meloni riguardo a Trump... Allora sarò molto rapido, se è vero che Trump è un personaggio del quale non ci si può affidare è altrettanto vero che l'Europa, non solo l'Italia, non può fare a meno dell'America". Detto questo, Verderami rifila una staffilata alla sinistra: "E giusto per ricordarla a chi ha la memoria dei pesciolini rossi... Il problema di Giorgia Meloni è quello proprio di avere un rapporto stretto con gli Stati Uniti, perché prima di Trump c'era Joe Biden".