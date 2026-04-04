Otto e mezzo, Renzi gela Gruber: "Non è X Factor". Le manovre del campo largo

Valerio Castro 04 aprile 2026 a

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Matteo Renzi interviene con decisione nel dibattito sulla leadership tutto interno al cosiddetto campo largo. Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, il leader di Italia viva commenta l'ipotesi che vede Pier Luigi Bersani in grado di unire il centrosinistra. "Sarebbe un buon federatore?", chiede Gruber. "Se si cambia con le primarie e vince, è lui il federatore. Per me il meccanismo per cui arriva uno e decide chi è il federatore mi sembra 'Indovina chi', mi sembra 'X Factor'. Con questa destra sotto botta noi dobbiamo parlare di problemi reali come sicurezza, stipendi, sanità. E dobbiamo andare alle primarie perché non puoi teorizzare che vince la partecipazione e poi dire che il leader lo sceglie l'editorialista del Corriere la sera...", è la stoccata a Paolo Mieli che ha scritto che Giuseppe Conte è preferibile a Elly Schlein alla guida della coalizione.

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La conduttrice ricorda il contributo di Silvia Salis, sindaca di Genova e nuova protagonista della galassia progressista, secondo cui le primarie sono controproducenti perché i candidati uno contro l'altro logorano tutta la coalizione. "Non sono d'accordo, io ho vinto e ho perso le primarie e penso che siano utili. Lei immagini il centrosinistra con tre, quattro persone che si candidano presentano le loro idee per il futuro paese e portano 3 milioni di persone a votare. Una grande festa di popolo".