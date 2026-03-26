Lilli Gruber, il clamoroso lapsus politico: "Non vogliamo un leader che..."

Ignazio Riccio 26 marzo 2026 a

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“Lo abbiamo capito che non vogliamo un leader”. Bastano pochi secondi, in apertura di puntata, perché “Otto e Mezzo” si trovi già dentro il cuore del dibattito politico della serata. La frase arriva dalla conduttrice Lilli Gruber, che si corregge subito in un più neutro “non vogliono un leader”. Ma il lapsus iniziale, si sa, in televisione è come una porta lasciata socchiusa: tutti fingono di non vederla, ma nessuno la chiude davvero.

E infatti il tema è proprio quello: leadership nel centrosinistra dopo la stagione referendaria e nel pieno della costruzione del campo largo. Tradotto: chi guida, chi decide e soprattutto chi ha l’ultima parola quando le anime della coalizione non coincidono.

Franceschini a pranzo con Salis. Le trame anti Schlein con spettro primarie

Ospite della puntata Pier Luigi Bersani, che prova a riportare la discussione su un piano di metodo, più che di nomi. “Il centrosinistra non è il centrodestra”, mette subito in chiaro, “e non si risolve con il tema del capo o della ‘capa’. Non funziona così”.

Poi rincara: “Bisogna che si capisca una cosa semplice: noi non deleghiamo tutto a un leader unico. La nostra forza sta nel federare, nel mettere insieme pezzi diversi, non nel cancellarli”. E ancora: “Il problema non è trovare il capo, è costruire un progetto comune”.

Una linea coerente, quasi pedagogica, che però lascia sempre sospesa la stessa domanda: e quando il progetto non si chiude? Bersani prova a storicizzare il modello. Anche figure come Romano Prodi, osserva, “non hanno mai rappresentato una leadership verticale come nel centrodestra, ma una capacità di sintesi tra sensibilità diverse”. Una sintesi che funziona finché regge.

Franceschini a pranzo con Salis. Le trame anti Schlein con spettro primarie

Perché appena si scende sull’attualità, il discorso si fa inevitabilmente più scivoloso. I nomi sul tavolo sono quelli di oggi: Elly Schlein e Giuseppe Conte. Ma Bersani qui si muove con cautela chirurgica. “Devono essere in grado di rappresentare insieme un pezzo molto largo di società”, dice, “non è una questione di investiture o incoronazioni”.

E ancora: “Prima bisogna capire cosa si vuole fare su A, B, C e D. Poi si costruisce il resto. Altrimenti si discute di leadership nel vuoto”.

In studio, però, la conduzione non lascia troppo spazio al vuoto. Gruber incalza, interrompe, rilancia. A tratti sembra quasi voler riportare il dibattito su una terra più solida, più televisiva: meno filosofia politica e più risposta diretta. Ma Bersani resta coerente: niente semplificazioni, niente uomo solo al comando.

“Il centrosinistra non si è mai risolto col capo”, ribadisce, “e non è che adesso si possa immaginare che basti una figura sola per tenere insieme tutto”. Il risultato è un equilibrio instabile tra teoria e realtà: da una parte il modello del “federare”, dall’altra la necessità di decidere. E in mezzo, una coalizione che continua a oscillare tra identità plurale e bisogno di sintesi.

E poi c’è quel dettaglio iniziale, apparentemente marginale ma perfettamente coerente con il resto della serata: il lapsus di Gruber. Perché dire “lo abbiamo capito che non vogliamo un leader”, anche solo per un attimo, è già una forma di interpretazione del campo. La correzione arriva subito: “non vogliono un leader”. Ma ormai la frase originale ha fatto il suo giro. E in una discussione dove si nega continuamente la centralità della leadership mentre la si analizza in ogni sfumatura, forse è proprio il lapsus a raccontare meglio di tutti il paradosso del centrosinistra: non vuole un capo, ma non smette di parlarne.