Fabrizio Corona di nuovo a processo: "Diffamazione a Lorenzo Pellegrini"

17 marzo 2026 a

a

a

Fabrizio Corona e una 25enne sono stati rinviati a giudizio dal gup di Roma con l'accusa di diffamazione danni del calciatore della A.S. Roma Lorenzo Pellegrini. Per la giovane di origini romene sono stati contestati anche i reati di calunnia e minacce. La vicenda origina da un'intervista rilasciata dalla ragazza, e pubblicata dall'ex paparazzo sul sito dillingernews.it, in cui accusava di stalking il centrocampista giallorosso.

Il processo inizierà il 1 dicembre davanti al giudice monocratico. "Siamo soddisfatti di questo passaggio processuale - commenta l'avvocato Federico Olivo, legale del calciatore - Una decisione che ritengo doverosa. La sede dove ora verrà approfondita questa vicenda è il dibattimento".