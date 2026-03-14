Mauro Marin, affronta i ladri con un'ascia: paura per il vincitore del Gf

14 marzo 2026 a

a

a

Notte di paura per Mauro Marin, 45 anni, vincitore del Grande Fratello 2010, che a Poisolo, frazione di Castelfranco Veneto, ha sorpreso due ladri in casa. I malviventi, entrati nel capannone di 2.000 mq con il salumificio di famiglia e il bar-osteria gestiti da Marin e dai fratelli, sono stati messi in fuga dal padrone di casa armato di ascia - che non ha usato contro i due ladri - dopo una colluttazione

Marin racconta di averli affrontati dopo che le sue due cagnoline hanno iniziato ad abbaiare all’1.30 di notte. I ladri avevano tentato di rubare la sua bici e un furgone, ma il macellaio trevigiano li ha affrontati ed è riuscito a farli fuggire nei campi. Sul luogo i carabinieri hanno trovato un telo con scritte minacciose e un bastone con una lattina in cima, segni di un avvertimento mirato.

Marin sospetta un possibile legame con un vecchio procedimento giudiziario archiviato recentemente, ma non esclude che l’obiettivo fosse il salumificio con circa 100mila euro di prodotti. Nonostante la mano gonfia per i pugni, ha rifiutato cure mediche.