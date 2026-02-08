Olimpiadi, Vittorio Feltri a valanga: "La sinistra gode quando ci sono i casini"

08 febbraio 2026 a

"La sinistra gode quando ci sono i casini in piazza". Vittorio Feltri intervistato da 4 di sera weekend, la trasmissione di Rete 4, sintentizza così gli scontri di Milano e di Torino, guerriglia contro la polizia e di conseguenza lo Stato. "Si aspettava una mobilitazione anche contro le Olimpiadi invernali?", chiede l'intervistatore. "Me lo aspettavo, perché non è la prima volta che Milano finisce al centro di bordelli di questo tipo", replica il direttore editoriale de Il Giornale.

Feltri però è sorpreso dalla violenza vista nelle piazze: "Non nella misura in cui si sono morsi questi buzzurri che stanno solo a fare casino, impedendo poi alla gente normale di fare la loro vita, siamo di fronte a una situazione veramente incredibile".

La premier Giorgia Meloni sui social ha definito questi manifestanti nemici dell'Italia e degli italiani. Il direttore aggiunge che "sono soprattutto nemici con il loro cervello, non ce l'hanno e se ce l'hanno non funziona... - è il duro commento - Sono dei deficienti che invece di stare a casa a studiare come dovrebbero fare vanno in giro a fare il casino e noi ne subiamo le conseguenze in un modo drammatico". E l'opposizione sta a guardare con i popcorn...