Elodie-Iannone: rottura per ultimatum, lui ora con Rocio Morales?

“La storia tra Elodie e Iannone finita per un ultimatum”. Sono queste le ultime indiscrezioni, che ormai girano sui social e in Rete, sulla rottura tra Elodie e Andrea Iannone. Lei cantante, amatissima dal pubblico, lui pilota di grande valore sportivo. A lanciare la spifferata è stato il settimanale Oggi, diretto da Andrea Biavardi.

Ma quali sono i reali motivi della rottura tra Iannone ed Elodie? Secondo il settimanale Oggi la loro storia d'amore andava avanti abbastanza bene, feeling e tanti fan. Poi il settimanale ha lanciato una bomba: ci sarebbe stato un ultimatum alla cantante. La rivista, diretta da Biavardi, racconta che Iannone era pronto per costruire seriamente una famiglia e non ne aveva fatto mistero con la sua compagna. Ma, da rumors raccolti da Oggi, la cantante "non avrebbe retto questa pressione". Condizionale d'obbligo, potrebbe essere questo uno dei motivi alla base della loro rottura. Nel frattempo Iannone sembra che abbia iniziato a frequentare l'ex compagna di Raoul Bova, Rocio Morales. I due sono stati "pizzicati" insieme, l’incontro a Madrid e il weekend è stato galeotto?