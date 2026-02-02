Parsi, il cordoglio di Valditara: “Punto di riferimento fondamentale nella tutela della salute e dei diritti dei bambini”

Foto: Ansa

Luigi Frasca 02 febbraio 2026

"Esprimo il mio più profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Maria Rita Parsi. Nella sua attività di rilievo internazionale come psicologa e psicoterapeuta, la professoressa Parsi è stata e resterà un punto di riferimento fondamentale nella tutela della salute e dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Ai suoi cari i miei sentimenti di vicinanza". Così in una nota il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in ricordo della Parsi.

Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, punto di riferimento in Italia e all'estero per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. La psicologa è stata colta da un malore nella sua abitazione romana e inutile sarebbe stato il trasporto in ospedale. La sua vita è stata un instancabile impegno a favore dei più piccoli, intrecciando l'attività clinica con quella istituzionale, la ricerca scientifica con la scrittura divulgativa, e la formazione con la sensibilizzazione sociale.