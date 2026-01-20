FarWest, la verità di Catia Silva su David Rossi: "Sono stata minacciata di morte"

20 gennaio 2026 a

a

a

FarWest torna a occuparsi della morte di David Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, precipitato il 6 marzo 2013 dalla finestra del suo ufficio in circostanze mai del tutto chiarite. Per la prima volta in esclusiva tv incontriamo Catia Silva, capo segreteria della Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso, che nelle ultime settimane, ha ricevuto gravi minacce di morte. Intimidazioni che potrebbero essere collegate alla cosiddetta “pista mantovana”: quella che segue l’ultimo numero digitato sul telefono di Rossi la sera della sua morte e che conduce a un certificato di deposito custodito in una filiale di Viadana. Le sue rivelazioni aprono scenari inquietanti, tra legami criminali più profondi e l’ombra della ’Ndrangheta, una presenza che racconta di aver vissuto direttamente sulla propria pelle.