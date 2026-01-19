Principe Harry torna in tribunale: al via a Londra il nuovo processo contro il Daily Mail

Foto: Lapresse

Tommaso Manni 19 gennaio 2026

Si apre oggi a Londra un nuovo processo nella battaglia giudiziaria del principe Harry contro i tabloid britannici. Il figlio minore di Carlo III ha citato in giudizio l'editore del Daily Mail, accusandolo di aver ottenuto informazioni sulla sua vita privata con metodi illegali. Il principe, che vive in California con la moglie Meghan Markle e i loro due figli, dovrebbe essere presente all'apertura dell'udienza davanti all'Alta Corte. Secondo il calendario, testimonierà per l'intera giornata di giovedì, come già avvenuto nel 2023 contro l'editore del Daily Mirror, quando divenne il primo membro della famiglia reale a deporre in tribunale in oltre un secolo. Per l'entourage di Harry si tratta dell'ultimo procedimento intentato dal principe, oggi 41enne, contro editori di stampa scandalistica e le loro presunte pratiche illecite. In totale sono sette le personalità che hanno avviato l'azione legale contro Associated Newspapers Limited (Anl), editore del Daily Mail e del Mail on Sunday. Tra i ricorrenti figurano anche il cantante Elton John con il marito David Furnish e le attrici Elizabeth Hurley e Sadie Frost.

Secondo l'accusa, Anl avrebbe fatto ricorso a detective privati per installare dispositivi di ascolto in auto e abitazioni, avrebbe intercettato conversazioni telefoniche e pagato agenti di polizia per ottenere informazioni riservate, soprattutto tra il 1993 e il 2011. Il gruppo editoriale ha respinto le accuse, definite in passato "assurde", e il processo dovrebbe durare nove settimane. Harry, che ritiene i paparazzi corresponsabili della morte della madre Diana nel 1997 a Parigi, nutre da anni una forte ostilità verso la stampa scandalistica britannica. Nel 2023 il principe aveva ottenuto la condanna dell'editore del Daily Mirror per articoli basati sull'intercettazione di segreterie telefoniche, con un risarcimento di 140.600 sterline. In aula aveva denunciato pratiche "ignobili" e parlato di una "paranoia" alimentata dalle continue intrusioni.

Un anno fa aveva inoltre raggiunto un accordo con News Group Newspapers, editore del Sun, evitando un processo e ottenendo scuse e un indennizzo. Il ritorno di Harry nel Regno Unito non dovrebbe tuttavia includere un incontro con il padre: Carlo III è atteso in Scozia. I due si sono visti l'ultima volta a settembre, per un breve incontro, il primo dopo un anno e mezzo. In un'intervista alla Bbc nel maggio 2025, il principe aveva detto di desiderare una riconciliazione con la famiglia, in particolare con il padre, 77 anni, affetto da un cancro di cui non è stata resa nota la natura. Secondo l'agenzia Pa, i contatti tra i due sarebbero ora regolari. Ogni visita di Harry nel Regno Unito riapre infine il tema della sicurezza. A maggio ha perso un ricorso per ottenere una protezione di polizia analoga a quella garantita quando era membro attivo della famiglia reale. Il principe si era detto "abbattuto" dalla decisione, sostenendo che impedisse viaggi sicuri con la sua famiglia. Tuttavia, secondo i media britannici, il ministero dell'Interno avrebbe ordinato una valutazione completa dei rischi e non si esclude che una protezione finanziata dai contribuenti possa essere ripristinata in modo sistematico durante le sue visite.