Can Yaman spunta al Colosseo: "Non credete alla stampa turca"

L'attore turco Can Yaman, che in base a quanto riferito dai media turchi era stato fermato a Istanbul per un'indagine di droga e poi rilasciato, ha postato su Instagram una foto di lui davanti al Colosseo per dare notizia del suo rientro in Italia. "Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Però voi no! Per favore non fate anche voi l'errore di fare copy paste (copia e incolla, ndr) delle notizie che arrivano dal Bosforo", scrive sui social il Sandokan della popolare fiction.

"Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in cosi poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene", scrive l'attore su Instagram, Il riferimento è alla stretta delle forze dell'ordine turche sul consumo e il possesso di droga (in quel Paese sono sempre reati) che ha visto molti vip, tra cui giornalisti, attori delle serie turche "dizi" e cantanti, finire sotto accusa. .