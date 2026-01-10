Can Yaman arrestato in Turchia, retata nel locale vip: "Consumo di droga"

Luigi Frasca 10 gennaio 2026 a

"Sandokan" accusato di consumo di sostanze stupefacenti, che in Turchia è un reato. L'attore turco Can Yaman è stato arrestato nell'ambito di un'indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. A riportare la notizia i media locali. Yaman, popolarissimo in Italia per aver interpretato il ruolo di protagonista in alcune serie TV di successo, ma anche per una profonda conoscenza della lingua italiana (ha frequentato il liceo italiano di Istanbul), è stato arrestato questa notte insieme ad altre 6 persone, tra cui l'attrice Selen Gorguzel protagonista di diverse "dizi", ossia le soap opera turche famose anche in Italia.

I sette arrestati stanno ora svolgendo una serie di test presso l'Istituto di medicina forense al fine di verificare se, quando e quali droghe abbiano assunto. La polizia ha inoltre effettuato la scorsa notte raid in 9 diversi night club della metropoli sul Bosforo, arrestando alcuni pusher e il gestore dei locali all'interno dei quali sarebbero state vendute sostanze stupefacenti.

Nelle scorse settimane, nell'ambito della medesima indagine, più di 20 tra personaggi dello spettacolo, vip e giornalisti erano finiti nella rete della polizia.

Secondo quando scrive 'Hurriyet' anche Can Yaman, famoso fra le varie cose in Italia per il suo recente ruolo da protagonista nel remake della saga di Sandokan, sarebbe stato condotto all'Istituto di medicina legale per gli esami del sangue necessari per verificare l'effettivo consumo di sostante stupefacenti.