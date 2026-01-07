Brigitte Bardot uccisa da un tumore. Il marito: "Troppa sofferenza, diceva che voleva andarsene"

Foto: Ansa

Francesca Mariani 07 gennaio 2026 a

a

a

È stato il cancro ad uccidere Brgitte Bardot, la leggendaria attrice francese, morta il 28 dicembre scorso a 91 anni, di cui oggi si celebreranno i funerali a Saint-Tropez. Lo ha rivelato il marito Bernard d'Ormale nel corso di una lunga intervista al magazine 'Paris Match'. "Negli ultimi mesi, nei momenti di sofferenza fisica le è sfuggito due o tre volte 'Sono stufa, voglio andarmene'", ha rivelato l'uomo che per 33 anni è stato accanto all'artista. D'Ormale parla del dolore ancora irreale, così come degli ultimi mesi della star, segnati dalla malattia e dal continuo andirivieni tra l'ospedale e La Madrague, la tenuta dove ha trascorso gli ultimi anni. Il marito è rimasto al suo capezzale fino alla fine. Fisicamente indebolita da due interventi chirurgici per il cancro e sofferente per un debilitante mal di schiena, BB alla fine aveva perso la voglia di vivere. L'attrice era affezionata alla famosa casa di pescatori a Saint-Tropez, circondata dai suoi amati gatti e cani, con il marito che si prendeva cura di lei. Verrà sepolta nel cimitero di fronte al mare, sulla collina di Saint Trope