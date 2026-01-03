Anna Tatangelo diventa madre per la seconda volta: è nata Beatrice

Foto: Instagram

Andrea Regina 03 gennaio 2026 a

a

a

Fiocco rosa per la cantante Anna Tatangelo. Secondo quanto svela l'Adnkronos, è nata questa mattina, in una clinica romana, Beatrice, la figlia avuta dal compagno Giacomo Buttaroni. La gravidanza era stata annunciata dalla cantante a giugno 2025 con un post su Instagram. Per la cantante di Sora, che il prossimo 9 gennaio compirà 39 anni, si tratta della secondogenita. Tatangelo è infatti già madre di Andrea, nato nel 2010 dalla lunga e nota relazione con il cantante Gigi D'Alessio.