Garlasco, la teoria di Lino Banfi scatena i social: "È stata una donna perché..."

Foto: Ansa

Paolo Dani 24 dicembre 2025

a

a

Si parla molto delle nuove indagini per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Fatti, notizie, opinioni e teorie più o meno stravaganti si sovrappongono sui social. Una tesi quantomeno sorprendente sta attirando critiche acuminate, probabilmente perché a proporla è un nome noto e rassivurante: Lino Banfi. L'attore e comico pugliese ospite di Hoara Borselli nell'ultima puntata del podcast Sette Vite, ha detto di non credere che il colpevole sia Alberto Stasi, condannato in via definitiva, o Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso.

"Io credo che chi ha dato qualche botta terribile con qualche oggetto è una donna. Quella violenza… quando una donna odia un’altra donna diventa una bestia irrefrenabile. Quelle secondo me sono botte di una donna", ha detto il veterano attore di tante commedie e fiction. Banfi ha confidato di guardare con interesse e costanza "le trasmissioni che seguono l’attualità, con vicende che alimentano discussioni" e di essersi appassionato in particolare al caso di Garlasco. La tesi, che non sembra corroborata da elementi particolari, ha provocato commenti sarcastici e ironie corrosive nei confronti dell'attore.