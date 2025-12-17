Processo Sarcina-Incorvaia: il tribunale si pronuncia. Come finisce la denuncia “social”

Foto: Lapresse

Fausta De Rossi 17 dicembre 2025

a

a

"La signora Incorvaia, che ha sempre agito a tutela di sua figlia Nina, con la sentenza di assoluzione chiude un capitolo certamente doloroso per la propria vita familiare". Lo dice all'AGI l'avvocato David Leggi, noto penalista e difensore di Clizia Incorvaia assolta dal giudice del tribunale di Roma alla prima udienza del processo scaturito dalla denuncia dell'ex marito Francesco Sarcina che l'accusava di avere pubblicato sui social foto e video della loro bambina, Nina, 9 anni, con lo scopo "di trarne un profitto economico" e senza il suo consenso, violando così gli accordi presi in fase di separazione.

Secondo quanto apprende l'agenzia di stampa, il giudice ha assolto Incorvaia ritenendo che le pubblicazioni di cui si lamentava Sarcina non avessero alcuna finalità lesiva per la loro figlia Nina. Si tratta di foto ritraenti momenti familiari che, d'altra parte, anche Sarcina ha sempre effettuato o consentito per gli altri suoi figli.