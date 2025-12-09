Condannati i soldati russi che uccisero il Donbass Cowboy, l'americano che combatteva per il Cremlino

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 09 dicembre 2025 a

Condannati a dodici anni di reclusione i tre soldati russi che hanno torturato e ucciso Russell Bentley, americano di 63 anni che si era offerto volontario per combattere per la Russia contro l'Ucraina. Ma loro lo avevano probabilmente considerato una spia. Impossibile quasi concepire che un cittadino statunitense fosse ammiratore di Lenin e del socialismo. Tanto da volare a Donetsk nel 2014, commosso dal filmato "sparato" in televisione di una ragazza russa ferita dai militari ucraini Texano di Dallas, Bentley era un raro esempio di "comunista americano", orgoglio dei viaggi a Cuba, patria di Fidel Castro e teatro delle battaglie di Che Guevara. Una vita avventurosa, da cameriere a musicista e corrispondente di guerra per l'agenzia stampa russa Sputnik. Qualche incidente di percorso e qualche annetto di carcere. I viaggi in Ucraina che gli fruttarono il soprannome di Donbass Cowboy. Le raccolte fondi online, per finanziare i documentari di guerra che portava su YouTube. Insomma, un personaggio sopra le ma non certo una spia, raccontano gli amici.

Bentley è scomparso nell'aprile 2024 nei pressi di Donetsk, che all'epoca era (ed è ancora oggi) sotto il controllo dell'esercito russo. La moglie dichiarò che era uscito dopo i bombardamenti delle forze ucraine. Gli inquirenti hanno scoperto che fu catturato. Da soldati russi. Venne picchiato e torturato a morte, nonostante il passaporto della neonata Repubblica popolare di Donetsk, filorussa. Chi lo uccise cercò di nascondere il crimine facendo esplodere il cadavere in un'auto. Il tribunale militare di Donetsk ha ora condannato due di quei soldati a 12 anni di reclusione e un terzo a 11 anni. Il caso ha imbarazzato Mosca, che ha attirato stranieri a combattere dalla propria parte. Le autorità russe hanno cercato di descriverlo come un "tragico episodio isolato".