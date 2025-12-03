Sicurezza, la tesi di Concita De Gregorio: il problema sono i giovani non gli immigrati...

Foto: X È sempre Cartabianca

03 dicembre 2025 a

a

a

Baby-gang, criminalità diffusa nelle nostre città, il fenomeno dei "maranza", italiani di seconda generazione figli di immigrati spesso nordafricani o arabi divenuti protagonisti nelle nostre periferie di illeciti e spaccio. Difficile non mettere insieme questi elementi evidenziandono i legami con l'integrazione mancata e l'immigrazione incontrollata promosse dalle politiche di centrosinistra, ma tant’è. Concita De Gregorio ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca ha una singolare teoria a riguardo.

Pro memoria per chi fa finta di non capire. L'editoriale di Capezzone

"Non vedo questo problema legato agli immigrati irregolari, mi sembra una forma di propaganda questa. Vedo piuttosto un'emergenza legata alla giovane età", osserva la giornalista idolo della sinistra engagé. "Vedo un aumento importante di comportamenti violenti da parte dei ragazzi molto giovani, tutto sommato la microcriminalità a volte cresce, a volte decresce, si tende a tenere sotto controllo finché si può, ma quello che è aumentato è la microcriminalità regata ai ragazzini". Insomma, per De Gregorio il problema è legato all'età, non ad altri contesti...