Gemelle Kessler, aperta un'inchiesta. Le ultime volontà e l'intervista profetica

Se ne sono andate insieme, come avevano auspicato, le gemelle Kessler, Alice ed Ellen morte a 89 per suicidio assistito. "Il nostro desiderio è andarcene insieme, lo stesso giorno. L’idea che a una delle due capiti prima è molto difficile da sopportare", avevano detto in una intervista al Corriere. Alla Bild avevano espresso il desiderio, una volta morte e cremate, di essere messe nella stessa urna insieme alle ceneri della madre Elsa e del suo cane Yello. "È ciò che abbiamo stabilito nel nostro testamento", aveva detto Ellen Kessler al giornale tedesco.

Come detto sono morte per suicidio assistito Alice ed Ellen Kessler. Lo scrive la Bild che cita la polizia tedesca. "Avevano optato per il suicidio assistito", ha reso noto la fonte. La Kriminalpolizei del capoluogo della Baviera, dove le sorelle vivevano, ha aperto un'indagine. In Germania la 'morte assistita' è consentita in alcuni casi e in condizioni specifiche. La persona deve "agire responsabilmente e di propria spontanea volontà", oltre che essere di maggiore età e avere le capacità giuridiche.

Tuttavia la polizia ha escluso l'ipotesi di omicidio e la responsabilità di terze persone. Verso le 12:00, riporta Bild, una pattuglia si è recata presso la residenza delle famose gemelle. Gli agenti della squadra speciale K12, intervenuti come da routine, hanno potuto solo constatare il decesso delle sorelle ed escludere qualsiasi responsabilità di terzi.