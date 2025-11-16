Domenica In, Vittorio Sgarbi emoziona tutti: "Mi sposo con Sabrina che mi ha dato forza nelle difficoltà"

Foto: Rai1

Luigi Frasca 16 novembre 2025

L'arte e la vita di Vittorio Sgarbi. A Domenica In su Rai1 il critico intervistato da Mara Venier e Tommaso Cerno è apparso affaticato e fragile, ma lucidissimo e appassionato nell'illustrare i temi contenuti nel suo ultimo libro "Il cielo più vicino. La montagna nell'arte". Grande emozione nel pubblico che gli ha tributato una standing ovation. Nell'occasione Sgarbi ha annunciato che presto convolerà a nozze con la compagna Sabrina Colle: "Perché mi sposo? Per dare, come è giusto, una parte della mia sensibilità e della mia esistenza a chi mi è stata vicino e a chi mi ha dato forza nella difficoltà della vita quotidiana". Sgarbi, reduce dal ricovero per depressione e gradualmente tornato alla vita pubblica, ha detto: "La mia scelta è una forma di volontà di testimoniare la mia convinzione e la mia riconoscenza a Sabrina".

"Mi sposerò a Venezia nella "chiesa di Santa Maria dell'Orto. Perché Venezia? Perché lì ho vissuto una parte importante della mia vita, è un ritorno in un luogo della memoria e dell'esistenza felice. Perché il matrimonio? Per dare, come è giusto, una parte della mia sensibilità e della mia esistenza a chi mi è stata vicino e a chi mi ha dato forza nella difficoltà della vita quotidiana", racconta il critico d'arte che afferma: "Il tempo non cambia e non muta lo spirito delle persone, le rende più vicine e più legate affettivamente al di là delle dichiarazioni e del comportamento tenuto nella vita. Esiste la convinzione che alcuni valori siano comuni e vadano condivisi fino in fondo. La sua ironia e il suo divertimento rispetto alle mie battute sono una forma di intelligenza che oggi hanno trovato una consolazione e una rassicurazione rispetto alla provocazione. Finisce lo stupore, rimane l'amore, che è la cosa più importante".

Pochissime parole sulla vicenda che coinvolge Sgarbi e sua figlia Evelina, che chiede un amministratore di sostegno per il padre. La ragazza, recentemente, è stata ospite di Domenica In. "Le ho detto di prendere un treno e venire subito da te", ricorda Mara Venier. "Poteva tranquillamente venire, non è venuta. Ha deciso così", la risposta di Sgarbi. Queste polemiche provocano dolore? "No".