Francesca Verdini, la vergogna degli insulti social. "Orrore", come umilia gli haters

Foto: Lapresse

Salvatore Martelli 12 novembre 2025

a

a

“Mi perdo dietro tanto orrore”: Francesca Verdini risponde agli insulti sessisti sul proprio profilo social. La compagna del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, si è infatti scagliata con classe impagabile contro gli odiatori del web che da settimane, in privato e in pubblico, le scrivono commenti sessisti e intrisi di odio. L’unica “colpa” della produttrice cinematografica sarebbe quella di essere la fidanzata di Salvini e, visti gli screenshot mostrati pubblicamente dalla diretta interessata, gli haters la starebbero attaccando ormai quotidianamente.

I commenti vanno da quelli esplicitamente volgari che insultano lei e “quella me*da di compagno che hai” – come ha scritto un utente – a chi invece ironizza sulla differenza di età tra lei e il ministro: “È sua figlia vero? Non posso pensare ad altro”, scrive un altro. C’è poi chi aggiunge: “Che bassa autostima deve avere sta tizia per darla a quel panzone smidollato”. Verdini, che ha ammesso di solito di ignorare i commenti negativi, si è sfogata in un post pubblico: “Resto sempre allibita. Per la rabbia, per la volgarità, per il niente che c’è dietro a tanto odio – e chiede – davvero mi devo abituare?”.

Più tardi, la produttrice ha voluto ringraziare per la solidarietà e l’affetto ricevuto dai suoi follower, non prima di aver tranquillizzato tutti: “Se ho dato l’impressione di essere turbata o ferita, non era mia intenzione far preoccupare nessuno e mi dispiace se ho fatto stare male chi mi vuole bene – ha spiegato – sono davvero di più le persone buone, gentili e generose d’animo rispetto a quelle che vivono di rancore. Il numero di persone che riconosce l’esistenza di questo problema, che capisce l’orrore di certi atteggiamenti, è molto più alto di quanto mai potessi immaginare”.