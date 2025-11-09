Renzi alla maratona di Atene: "Bella sfida dopo aver salvato la Grecia"

Foto: Instagram

Tommaso Manni 09 novembre 2025 a

a

a

Per festeggiare i 50 anni Matteo Renzi torna runner. In quattro ore e dieci minuti è riuscito a completare la maratona di Atene. Un tempo non certo da record. "Ma una bella sfida dieci anni dopo aver salvato la Grecia", scrive sui social network. "Chi ha finito una maratona sa che vincere una sfida con sé stesso è bellissimo, molto più che vincere contro gli altri. A Bruxelles abbiamo difeso il diritto della Grecia di stare in Euripa. Pensavo allora che Atene avesse bisogno dell'Europa per tanti motivi. Ma che anche l'Europa avesse bisodella Grecia, soprattutto per un motivo: perché non c'è futuro senza la storia, non c'è sviluppo senza la cultura, non c'è comunità senza la politica".

Quarantadue chilometri di corsa nel Paese dirvelo la maratona è nata e un piccolo trofeo all'ingresso nello stadio Panathinaiko: "Una ragazza mi ha regalato la bandiera italiana. E ho pensato al fatto che Italia e Grecia non saranno le economie più forti del mondo ma sono due grandi superpotenze culturali".

E poi il leader di Italia Viva è passato al "racconto sportivo", visto che di maratone ne ha fatte altre in passato: "Non è stato facile arrivare al traguardo. Le continue salite, e le discese hanno messo a dura prova le mie gambe. Ho pensato anche di abbandonare ma ho resistito. Quegli ultimi metri tengono insieme la forza e la fatica, l'orgoglio e le lacrime, il sorriso e il dolore". Renzi ha iniziato a partecipare alla maratona quando era sindaco di Firenze, nel 2011. Aveva 36 anni ma era più lento di adesso. L'esperienza insegna: "Ho bevuto molto e non ho forzato".